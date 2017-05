Deportes Iquique buscará en Universidad de Chile al reemplazante de Rafael Caroca

“No sé qué pasara con mi futuro. Si me toca partir solo tengo agradecimientos para este club que me marcó mucho y me hizo crecer a nivel personal y futbolísticamente”, con estas palabras el volante de Deportes Iquique, Rafael Caroca, se despidió de la hinchada celeste luego de finalizar contrato con el club nortino. El mediocampista suna fuerte como próximo jugador de Colo Colo o Universidad Chile.

Ante este escenario, la dirigencia de Iquique ya está trabajando en el futuro reemplazante de Caroca. Uno de los nombres que suena más fuerte en la región es el del volante de Universidad de Chile, Sebastián Martínez, quien vería con buenos ojos llegar a Iquique debido a que no ha sumado bajo el mandato de Ángel Guillermo Hoyos.

“Si es un jugador que hemos seguido hace mucho tiempo. Es un jugador de buenas características. Un jugador joven, proyectable y creo que es interesante. Es una de las alternativas que tiene Iquique en el caso de que el Rafa no siga con nosotros”, sostuvo el presidente de Iquique, César Rossi, al diario La Estrella de Iquique.