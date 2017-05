Jorge Ormeño y dichos de David Pizarro: "Produjeron una gran herida a los hinchas de Wanderers"

Jorge Ormeño disparó con todo en contra de David Pizarro, luego de que el Fantasista declarar que pretende terminar su carrera en Universidad de Chile y no en Santiago Wanderers, club en donde nació futbolísticamente.

Terminado el encuentro frente a San Luis, en el que Universidad de Chile consiguió su estrella 18, se vio emocionado a David Pizarro, el que no escondió sus sentimientos y se mostró feliz por lo conseguido con los azules, luego de una baja temporada en Santiago Wanderers.

En cuanto a esto, Pizarro declaró en La Magia Azul que “cada minuto que pasa es un minuto menos en mi carrera. Tengo muchas ganas de terminar mi carrera a fin de año. Mi idea es terminar mi carrera en la U, porque donde me quieren me voy a retirar”.

Pero no se quedó ahí y comentó sobre su paso por Santiago Wanderers. “Cuando regresé a Chile, a Santiago Wanderers, la pasé mal. Conocí gente mala”, indicó el volante universitario.

Tras esto, fue el ex capitán de Santiago Wanderers, Jorge Ormeño, quien disparó en contra del Fantasista. “A David lo respeto y sigo muy atento lo que ha hecho. Pero las declaraciones no han sido acertadas, estar a cada rato nombrando a Santiago Wanderers es volver a herir a los hinchas. Si ya se tomó una decisión hay que cerrar el tema y tirar para adelante”, conto el ex caturro al Mercurio de Valparaíso.

Para finalizar, Ormeño indicó que “sus palabras le han producido una gran herida a los hinchas porque no ha sido la forma. Además, Universidad de Chile también se merece respeto. Como amigo y compañero, lo que más quiero es que David termine de la mejor manera la gran carrera que logró realizar”.