Nicolás Castillo es la gran preocupación de Juan Antonio Pizzi para la Copa Confederaciones

Malas noticias llegan desde Juan Pinto Durán. Según trascendió, Nicolás Castillo, actual delantero de los Pumas UNAM de México, sufre una dolencia en su tobillo y podría perderse la Copa Confederaciones, además de los amistosos previos.

Durante los últimos días, los chilenos que militan en el fútbol azteca llegaron hasta el complejo deportivo donde se entrena la Roja y el primero en prender las alarmas fue Castillo.

Sin embargo, y como explicó CDF Noticias, Castillo evoluciona de manera positiva y desde el “bunker de la Roja” tomarán una decisión durante la próxima semana para evaluar sus condiciones de cara a la Copa Confederaciones en Rusia.

Pero el “Nico” no es el único que no estará frente a Burkina Faso. Claudio Bravo comenzará esta semana con trabajos en cancha y Pizzi no lo apuraría, Gary Medel tendrá unos días de descanso, mientas que Alexis Sánchez se unirá a la Roja en Europa, además de Eduardo Vargas que tendrá unos días de descanso, luego de la final frente a Chivas en México.

Durante la jornada de viernes, Charles Aranguiz y Mauricio Isla se unieron a sus compañeros en Juan Pinto Durán y se espera la llegada de Eugenio Mena y Felipe Gutiérrez desde Brasil el próximo miércoles.