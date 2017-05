Angelo Araos: la "joya" de Antofagasta que encontró su norte en el Clausura

El torneo de Clausura terminó y una de las mayores sorpresas fue el nivel que alcanzó el delantero de Deportes Antofagasta, Angelo Araos. A sus 20 años, el atacante se transformó en titular indiscutido de los Pumas, siendo incluso el tercer juvenil que más minutos jugó en la Primera División. Los 1164’ de Araos, solo fueron superados por los 1176’ de Gabriel Suazo de Colo Colo y los 1260’ de Dilan Zúñiga de Everton.

Desde su casa en Antofagasta, el atacante analiza con El Gráfico Chile el buen campeonato que tuvo. “Siento que hice partidos muy buenos. Me gustaría dar las gracias a mis compañeros que son los que me aconsejaban y me daban la confianza para jugar tranquilamente. Para el próximo torneo espero dar más“, sentencia el joven valor de los Pumas.

En las 15 fechas del torneo de Clausura, Araos estuvo presente en 14 encuentros del elenco de Fernando Vergara. El delantero sabe que sacó la cara por los equipos de región y por lo mismo se muestra muy contento por haber alcanzado continuidad. “Cada vez que sumo minutos es importante. Siento que voy agarrando más confianza con el balón y espero seguir así“, afirma el jugador de 20 años.

Uno de los elementos que marcó el paso de Vergara en Antofagasta fue la alta participación que tuvieron los jugadores Sub 20 en su equipo. Araos aplaude a la “patrulla juvenil” de los Pumas y revela la cercanía que tiene especialmente con Bryan Carvallo, con quien formó buena dupla en el ataque.

“Con Dino Agote, Luis Cabrera, Tomás Astaburuaga y Bryan Carvallo son los más cercanos. Son con quiénes paso más tiempo en el equipo; disfruto mucho con ellos. ¿Carvallo? Es un jugador muy bueno y mejor persona aún“, sostiene.

A pesar de que su altura (1.80 cm) y velocidad son algunas de sus características más notorias al momento de entrar a la cancha, el joven que estuvo en el Sudamericano Sub 20 de Ecuador no se queda con eso.

“He crecido mucho y espero seguir mejorando en todos los aspectos posible. Ojalá hacer más goles y tener una buena temporada“, sentenció el delantero quien en este torneo de Clausura marcó dos goles.

En medio de sus vacaciones y la temporada de fichajes, Araos intenta restarse de las posibles ofertas que puedan llegar a la dirigencia de Antofagasta por su pase, tras lo realizado en el último torneo.

“Por el momento no ha sabido nada de eso. Quiero hacer las cosas bien y seguir agarrando confianza en el club“, finalizó.