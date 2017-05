La gran deuda de Buonanotte: "Me siento responsable de que Silva no haya convertido tantos goles"

El torneo de Clausura fue bastante complicado para Santiago Silva. El experimentado delantero uruguayo llegó a Universidad Católica como el reemplazante de Nicolás Castillo pero los número definitivamente no lo acompañaron: en 11 partidos jugados, solo marcó dos goles por lo que las críticas de los hinchas cruzados lo apuntan como uno de los culpables de la mala campaña.

Con ese escenario, Diego Buonanotte intenta defender a su compañero y sostiene que su rendimiento tuvo mucho que ver con la falta de goles del charrúa. “La autocrítica que hago es muy grande. Me siento responsable de que Santiago no haya convertido tantos goles. O quizás no tan responsable, pero me queda una sensación un poco amarga. Estoy tranquilo, eso sí, porque siempre intenté generar el juego que él necesita. Él lo sabe bien. He hecho lo imposible para que se sienta cómodo dentro de la cancha”, sostiene el argentino.

En conversación con el diario La Tercera, el mediocampista cruzado intentó explicar las diferencias entre Castillo y Silva al momento de interactuar en la cancha. “Con Nicolás las cosas salieron realmente muy bien. Con Santiago no tanto, pero al igual que Nico es un tremendísimo jugador. La verdad es que me siento en deuda con Santiago, pese a que siempre intento buscarlo, en todas las jugadas. Intento alimentarlo y generarle situaciones de gol”, comenta Buonanotte.

Con respecto al rendimiento que mostró Universidad Católica en el Clausura, el argentino confiensa que se siente “responsable de eso porque no estuve al mismo nivel que el semestre anterior. Pero esto es fúbol y son cosas que pueden pasar. El compromiso que hago es que me voy a romper el alma para mejorar. Voy a apuntar a eso para seguir creciendo y volver a poner a la UC en lo más alto, que es donde merece estar”