Barcelona confirma a Ernesto Valverde como su nuevo director técnico

Ernesto Valverde será el nuevo entrenador del FC Barcelona en reemplazo de Luis Enrique, confirmó este lunes el presidente del club catalán, Josep Maria Bartomeu.

Bartomeu anunció la decisión a la prensa tras la reunión en Barcelona de la junta directiva del club. Según la web de éste, estará en el banquillo ‘culé’ dos temporadas. El directivo valoró que Valverde, exjugador del Barça, “tiene un estilo de trabajar propio de este club”, además de “una alta capacidad de trabajo”.

Bartomeu ha agradecido “la excelente aportación” de Luis Enrique Martínez en estos tres años. “Siempre tendrá las puertas abiertas en este club”, ha comentado el presidente azulgrana.



Valverde, nacido en Viandar de la Vera (Cáceres), inició su carrera como técnico asistente en el Athletic Club (2001-03), posteriormente entrenó al Bilbao Athlétic (2002-2003), al Athletic Club (2003-2005), Espanyol (2006-2008), Olympiacos (2008-2009), Vilarreal (2009-2010), Olympiacos (2010-2012), Valencia (2012-2013) y Athletic Club (2013-2017).

Ernesto Valverde is the new @FCBarcelona coach.

Welcome, Ernesto!#HolaValverde pic.twitter.com/XBjdEztHRe

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2017