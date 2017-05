Audax pone presión a la U para vender a Felipe Mora: "No hay que cortarle su carrera"

El buen momento del delantero de Universidad de Chile, Felipe Mora, tiene muy contentos a los dirigentes de Azul Azul, quienes buscan retener al atacante hasta la Copa Libertadores 2018, pese a las ofertas que posee el goleador del Clausura 2017.

Una medida que no agradó nada al presidente de Audax Italiano, Lorenzo Antillo, quien pidió respetar el buen momento que vive el jugador formado en La Florida, para que pueda aprovechar económicamente su buen momento.

“A mí lo que me importa es que el jugador pueda salir. Aquí hay que considerar el aspecto del jugador, que hoy día esta pasando por un momento muy bueno, que tiene que aprovechar y tanto la U como Audax deben entender que el fútbol es de momentos y si no aprovechas puede que no se vuelva a repetir. Así que no hay que cortarle la carrera al jugador”, señaló Antillo a radio Bio Bio.

“Nadie obligó a la U a firmar esa cláusula en el contrato, y por lo tanto hoy si llega una oferta por es monto, tendrían que ser muy egoístas al no dejar partir al jugador, entendiendo que en un mercado como el mexicano o del que llegue la oferta, estás hablando de un futbol más competitivo, y las oportunidades económicas para el jugador son diametralmente opuestas a las que podría obtener acá”, añadió.

Por otra parte, el timonel de los audinos, club que es dueño del 30% del pase de Mora, reconoció que están buscando clubes en los que pueda recalar el actual atacante azul durante la próxima temporada.

“Estamos haciendo gestiones para conseguir una oferta igual a la cláusula de salida (US$ 4 millones) para que el jugador salga al extranjero y hacemos los esfuerzos para eso, lo mas importante es que satisfaga a la u y al jugador para que se pueda dar“, cerró Antillo.