Tras la huella de Il Capitano: Daniele De Rossi renueva hasta 2019 con la Roma

El mediocampista italiano Daniele De Rossi renovó dos temporadas su contrato con la Roma, el único club para el que ha jugado y con el que queda ahora ligado hasta 2019.

Nacido en Roma y formado en ese equipo, De Rossi (33 años) es el nuevo capitán tras la marcha del emblemático Francesco Totti (40 años), que jugó su último partido con el club el domingo.

De Rossi es otro símbolo del equipo ‘giallorosso’, con el que ha disputado 561 partidos desde su debut en 2001.

“Espero que después de las lágrimas del domingo, los tifosi estén a nuestro lado, aunque el adiós de Totti haya hecho daño a todos. He pensado en ello. Después de Francesco yo no me podía ir también, hubiera sido un golpe demasiado duro”, bromeó el jugador en una entrevista con internautas en la web oficial del club.

La Roma consiguió terminar segunda esta temporada en la Serie A, lo que le clasifica directamente para la fase de grupos de la próxima Liga de Campeones.

De Rossi ha jugado 112 partidos con la selección italiana, donde sigue siendo una pieza importante.