Ex delantero francés ningunea a Totti: "No es una leyenda"

Aunque parecía imposible, existe un crítico de Francesco Totti. Tras jugar su último partido con la Roma, el delantero italiano se llevó los elogios de todo el mundo del fútbol que fue testigo de una emotiva última actuación frente al Genoa por la Serie A, sin embargo, el francés Christophe Dugarry prefirió ningunear su dilatada trayectoria.

El ex goleador francés generó polémica por una entrevista en la que critica al ídolo: “No se puede colocar a Totti en la categoría de leyenda. Sólo ganó un campeonato. Si fuese legendario, habría ganado más títulos“, dijo a Radio Monte Carlo francesa.

El ex delantero del Burdeos, el Milan y el Barcelona fue campeón con Francia en 1998, al igual que Totti en 2006, aunque piensa que “Il Capitano” no tiene méritos sobre ese título: “Ganó la Copa del Mundo, es cierto, pero no era un protagonista, no jugaba mucho“, añadió.

Totti debutó con apenas 16 años y estuvo 25 temporadas jugando en el equipo capitalino, sin embargo, su trayectoria ni la emotiva despedida del domingo conmovieron a Dugarry.

“Es un gran jugador de club. Es una historia romántica. Era un joven que, en el momento en que comenzó a jugar, marcó la vida de los aficionados de Roma. A pesar de haber marcado muchos goles, no puedo colocarlo en la categoría de los grandes jugadores. ¿Por qué nunca quise salir de Roma o nunca tuvo una oferta interesante?“, sentenció.



El histórico futbolista de la Roma cerró su historia en el futbol el fin de semana pasado, cuando el cuadro de la capital italiana venció por 3-2 al Genoa en el serie del torneo y clasificó a la próxima UEFA Champions League.