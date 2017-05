El Inter de Felipe Gutiérrez arriesga hasta ser expulsado de la Serie B por falsificar correos

Malas noticias recibió el Inter de Porto Alegre. Este miércoles, luego de una extensa auditoría, el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil (STJD), solicitó la expulsión de todas las competencias del equipo de Felipe Gutiérrez tras determinar que la dirigencia del club presentó documentos y emails adulterados en el caso “Víctor Ramos”.

Para entender esta polémica hay que ir hasta el 2 de diciembre del año pasado. En esa oportunidad, Inter de Porto Alegre estaba a un punto de irse a la B y en un acto desesperado denunció a Vitoria, rival directo por el descenso, por incluir al jugador Víctor Ramos pese a supuestas irregularidades en su contrato. La idea era que el club bahiano perdiera los puntos que había conseguido en el campeonato brasileño con la presencia del defensa en cancha.

Tras varios meses de investigación, el Tribunal Superior de Justicia Deportiva concluyó que la información presentada en la denuncia por el equipo del chileno fue adulterada. “Los mensajes presentados por el Inter exhiben innumerables cambios en relación a su contenido, sufriendo modificaciones que alteran su sentido original”, sostiene el medio Globo.

Debido a que la información ya llegó hasta las manos de la institución, el futuro de la denuncia está en manos del procurador del Tribunal Superior de Justicia Deportiva, Felipe Bevilacqua, quien tiene hasta final de esta semana para dar a conocer la resolución. El Inter de Felipe Gutiérrez arriesga desde un castigo hasta ser expulsado de la Serie B de Brasil.

Sin embargo, el máximo personero del STJD aseguró que es poco probable que los desafilien de la categoría. “Vamos a tener sentido común. Si hay un castigo, no podemos exagerar y perjudicar el campeonato en curso, no creo que los expulsemos. Sin embargo, no puedo anticipar lo que va a pasar con el voto que den los auditores, pero en el STJD no se trabaja con esas exageraciones“, señaló Bevilacqua.