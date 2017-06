Australia entregó la nómina definitiva para la Copa Confederaciones en Rusia

A 16 días que inicie la Copa Confederaciones, la selección de Australia entregó de manera oficial la lista definitiva de 23 jugadores para los desafíos que tendrán en junio, donde jugarán Clasificatorias rumbo al Mundial de 2018 y la Copa Confederaciones. Dentro de la nómina final que dio a conocer el técnico Ange Postecoglou se encuentran diez jugadores que compitieron en el Mundial de Brasil 2014, donde, tal como pasará en el torneo de Rusia, enfrentaron a Chile.

A pesar que hay varias caras conocidas con Tim Cahill a la cabeza, el estratega también reveló tres sorpresas en esta nómina que podrían debutar con la camiseta de los Socceroos: el volante Ajdin Hrustic, el defensa Dylan McGowan y el portero Danny Vukovic.



“Ha habido algunas decisiones difíciles para cortar la lista de 30 a 23, pero eso es una buena señal de la fuerza del equipo que hemos podido nombrar y la profundidad que hemos podido cultivar en los últimos tres años”, sentenció el entrenador australiano Postecoglou.

Los desafíos de junio para Australia serán el encuentro por Clasificatorias ante Arabia Saudita (8 de junio), el amistoso con Brasil (13), y la Copa Confederaciones, donde comparten el Grupo B con Alemania, Camerún y Chile, siendo su debut ante los teutones.

Arqueros: Mitchell Langerak (Stuttgart/Alemania), Mathew Ryan (Genk/Bélgica), Daniel Vukovic (Sydney FC)

Defensas: Aziz Behich (Bursaspor/Turquía), Milos Degenek (Yokohama F Marinos/Japón), Dylan McGowan (Pacos de Ferreira/Portugal), Ryan McGowan (Guizhou Zhicheng/China), Trent Sainsbury (Inter Milan/Italia), Brad Smith (Bournemouth/Inglaterra), Bailey Wright (Bristol City/Inglaterra)

Volantes: Ajdin Hrustic (Groningen/Holanda), Jackson Irvine (Burton Albion/Inglaterra), Mile Jedinak (Aston Villa/Inglaterra), Massimo Luongo (Queens Park Rangers/Inglaterra), Mark Milligan (Bani Yas/Emiratos Árabes Unidos), Aaron Mooy (Huddersfield Town/Inglaterra), Tom Rogic (Celtic/Escocia)

Delanteros: Tim Cahill (Melbourne City/Australia), Tomi Juric (Luzern/Suiza), Robbie Kruse (libre), Mathew Leckie (Hertha Berlin/Italia), Jamie McLaren (Darmstadt/Alemania), James Troisi (Melbourne Victory/Australia)

Doesn't matter how long or how many times you have played for your country, it always feels amazing to be selected

🙌🏽💙⚽️🥅🇦🇺 https://t.co/MqKHpSP4fJ

— TIM CAHILL (@Tim_Cahill) May 31, 2017