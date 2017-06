Beausejour y el título con la U: "Es el más importante de mi carrera a nivel de emoción"

La Universidad de Chile se coronó campeón del torneo de Clausura 2017 tras un apretado desenlace con Colo Colo, y se convirtió en el primer título con la U del lateral Jean Beausejour. Reconocido como hincha de los azules, el zurdo valoró ganar la copa que siempre soñó y manifestó que ellos siempre trabajaron para conseguir la corona.

“(El título) tiene importancia emocional, sino es el más importante que he tenido en mi carrera a nivel de emoción, a nivel de que fue algo que siempre soñé, hasta lo idealicé un poco el título, feliz por cómo se dio. Siento que cuando uno trabaja consciente del club en el que está, en algún momento los resultados tenían que llegar”, señaló al sitio oficial de la U.

“Este grupo siempre se preparó para ser campeón, después las circunstancias de los partidos, que son muy distintas en cada uno, te van diciendo que pasa o a veces hay imponderables, pero en lo que a trabajo se refiere, en dedicación a horas de esta misma para lograr el objetivo siempre estuvo. Es lo que uno tenía como sustento para apoyarse en que si podíamos pelear, por lo menos yo siempre estuve convencido de que trabajamos para ser campeones”, añadió.

Por otra parte, el seleccionado chileno se refirió a su estadía en la Roja de Juan Antonio Pizzi, valorando su permanencia por varios años en un equipo competitivo que ha logrado dos coronas de Copa América en años consecutivos.

“Mantenerse vigente en la selección peleando un puesto es muy difícil, y hacerlo por tantos años tiene mayor valor aún entonces me pone feliz un nuevo llamado. Quiero seguir siendo competitivo, es lo que me preocupa acá y en la selección yo no sueño mucho a largo plazo, yo pienso en el próximo partido, en la próxima convocatoria entonces vamos por ahí”, cerró el defensor izquierdo.