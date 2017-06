Del Potro avanzó de ronda en Roland Garros y tuvo emotivo gesto con su lesionado rival

AFP-El Gráfico Chile

El argentino Juan Martín Del Potro avanzó este jueves a la tercera ronda de Roland Garros tras el retiro del español Nicolás Almagro, quien, tras una hora y media de juego, abandonó el partido por una lesión en la rodilla izquierda.

Cuando el marcador estaba igualado, con 6-3 para el argentino en el primer set, 3-6 en el segundo, y un 1-1 parcial en la tercera manga, el español no aguantó más y tuvo que despedirse de la arcilla francesa. Almagro no aguantó la decepción por no seguir jugando y se tiró al suelo para romper en un llanto desconsolado.

En ese momento, cuando el español lloraba en el piso, Del Potro cruzó la malla para consolar a su rival. A continuación, el español se sentó al borde de la cancha y el argentino, quien conoce como pocos el calvario de las lesiones tras poder jugar Roland Garros por primera vez en cinco años de ausencia por problemas físicos, se puso a su lado para abrazarlo.

Ahora, la Torre de Tandil jugará en tercera ronda con el vencedor del duelo entre el número 1 mundial Andy Murray y el eslovaco Martin Klizan.

Almagro no puede seguir ante Del Potro por lesión.El llanto desconsolado del murciano. Una pena [vía @HinchadaDelpo] pic.twitter.com/nkvQXihnvs — David Sánchez (@DASanchez__) June 1, 2017