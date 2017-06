Mathías Riquero encabeza las salidas en un Iquique que entra en fase de reestructuración

Tras los buenos números de la temporada 2016-2017, Deportes Iquique entra en fase de reestructuración. El plantel de los Dragones Celestes sufrirá importantes modificaciones de cara al Transición 2017 y en dicho escenario sobresale la salida del experimentado Mathías Riquero, quien confirmó que no recibió una oferta para renovar su contrato.

El futbolista de 34 años tenía contrato hasta el término del Clausura y pese a contar con el visto bueno del director técnico Jaime Vera para continuar en la Primera Región, la directiva encabezada por Cesare Rossi determinó no iniciar tratativas con el charrúa nacionalizado chileno, ya que su permanencia en el club no va en línea con el ajuste presupuestario que tienen planificado.

“Cuando finiquité, creo que fue el 26 de mayo, hablé con el presidente Césare y me dijo que se iban a comunicar conmigo. Ayer (martes) me llamaron Jorge Fistonic y Cesare Rossi y me dijeron que no iban a contar conmigo. Que iban a hacer un ajuste en el presupuesto y que me agradecían por todo lo que había hecho en este club en todos estos años“, explicó el ex Ñublense en La Estrella de Iquique.

El volante mixto quiso dejar en claro que el Pillo Vera pidió su permanencia en el club, al declarar que “a mí me sorprendió porque Jaime antes de terminar el campeonato me dijo que le había pedido al dirigente que me quedara, entonces yo estaba esperando que me hicieran una oferta. Por eso me sorprendió, pero bueno no sé quien habrá tomado la decisión (…) supongo que los dirigentes. Jaime habló conmigo y me dijo que me quede en el club”.

La salida de Riquero se suma a la casi segura partida de Rafael Caroca, quien terminó contrato con Iquique y no renovaría. Su buen nivel en el norte ha llamado la atención de varios clubes y la opción de negociar como jugador libre facilitaría las negociaciones a quienes estén interesados en sus servicios.

En la misma línea, el delantero Álvaro Ramos sería transferido a un equipo del fútbol de México, mientras que Felipe Reynero regresaría a la Universidad de Concepción tras finalizar el período de su préstamo. A ellos, se deben sumar las confirmadas bajas de Humberto Bustamante y Bryan Cubillos, además de la duda de lo que ocurrirá con el histórico Manuel Villalobos.