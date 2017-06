Paredes ya "dio vuelta la página" y quiere revancha en Colo Colo: "Ojalá que llegue lo mejor"

Esteban Paredes sigue trabajando tras el término del Torneo de Clausura, donde Colo Colo terminó perdiendo el título de manera increíble ante Universidad de Chile, un dolor que todavía pena en el estadio Monumental.

El referente albo alzó la voz este jueves, refiriéndose a lo que viene en los albos tras la caída que les impidió conquistar la estrella 32 de la historia del club.

“Hay que dar vuelta la página, pensar en el otro campeonato. Hay que prepararnos bien, salir campeones. La gente quiere jugar la Copa Libertadores, así que esperemos que los refuerzos puedan acompañar“, dijo el capitán albo antes de irse de vacaciones, mientras entrena con la Sub 16 para mantenerse a tono.

Sobre los posibles refuerzos que han sonado en el club, Paredes explicó que “ojalá que pueda llegar lo mejor a Colo Colo para que de una vez por todas podamos tener un torneo bueno, ser campeones y tener una buena Libertadores“.

Todo esto, añadió el delantero, “pasa por un tema monetario, por Pablo (Guede), los dirigentes. Ya se formó la comisión de fútbol y esperemos que puedan trabajar de la mejor forma y lleguen los refuerzos necesarios“.

También se refirió a las posibles partidas de algunos elementos del Cacique, como Esteban Pavez, Claudio Baeza y Octavio Rivero. “Ellos han jugado bastante tiempo, Esteban y Claudio, y Octavio llegó este semestre; los tres son importantes y sería una pena que se fueran del equipo“, sentenció.

Por último, también tuvo palabras para la Roja y su participación en la Copa Confederaciones, a la que no fue convocado. “Más allá de la selección, uno siempre quiere que le vaya bien. Están los que están, nada más que decir“, dijo.

“Si me pongo a analizar cada etapa en la selección, te voy a decir algo y quiero dejarlo ahí: cada vez que me han llamado, he respondido. Eso es lo que a mí me deja conforme“, cerró.