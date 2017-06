El Pizzi portugués le respondió al Pizzi de la Roja: "Ojalá nos encontremos y pueda abrazarlo"

Creció siendo apodado por sus amigos como Pizzi y el mote lo mantiene hasta hoy. Luís Miguel Afonso Fernandes, delantero portugués de 27 años que actualmente milita en Benfica, daba sus primeros pasos en el fútbol jugando en el barrio y su capacidad de marcar goles lo llevó a tomar el sobrenombre del actual técnico de la selección chilena, que en ese entonces, a mediados de los 90, se desempeñaba como atacante de un Barcelona que era muy visto en Portugal por la cantidad de lusos que había en el plantel.

Ahora, a casi 20 años, el camino del verdadero Pizzi se puede encontrar con el del luso. Es que, pese a que Chile y Portugal van por rutas separadas en la Copa Confederaciones, podrían conocerse en una hipotético encuentro en la semifinal o final.

“Será ‘The Original’ contra el otro. Para mí es un placer y tengo mucho respeto (por él). He seguido su carrera como futbolista, lo está haciendo muy bien en la actualidad y ha sido merecedor de esta nominación. Espero tener la oportunidad de cruzarme con él“, dijo el técnico de la Roja al ser consultado por El Gráfico Chile sobre la posibilidad de toparse con el atacante del Benfica.

Y la respuesta no se hizo esperar, ya que el Pizzi portugués también se refirió a esta opción. En la previa del amistoso que jugarán los lusos ante Chipre, el atacante señaló que “todavía no he tenido tiempo para pensar en eso (encuentro con Pizzi). Será una situación curiosa si se llega a dar, porque no es normal coincidir en el mundo del fútbol. Tengo un respeto enorme por el entrenador de Chile y ojalá podamos encontrarnos y darle un abrazo“.