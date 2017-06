Ronnie Fernández causa furor como el "chileno más querido de Bolivia"

Ronnie Fernández vive un momento de gloria en Bolivia, vistiendo la camiseta del Bolívar de La Paz, el club más importante del país altiplánico.

El ex delantero de Santiago Wanderers y Deportivo Cali vive un gran presente y es uno de los goleadores de su escuadra, que dirige el ex Antofagasta Beñat San José, con seis anotaciones.

Y en una conferencia de prensa lo sorprendieron a preguntarle: “¿Cómo se siente al ser el chileno más querido en Bolivia, al menos por la mitad más uno de la hinchada que dice tener Bolívar?”.

El ariete respondió entre risas, señalando que “¿El chileno más querido?. Estoy muy contento y lo dije mil veces. No soy de estar mucho en la prensa, pero todo esto me hace pensar que el cariño y el respeto que me he ganado ha sido por mi trabajo. La gente ha valorado lo que estoy haciendo y lo hago con mucho cariño“.

En esa línea, aseguró que pensó mucho antes de fichar por el club boliviano, especialmente por la situación actual que enfrenta a ambos países.

“En un comienzo fue difícil tomar la decisión de venir por las cosas extrafutbolísticas, entre ellas las diferencias políticas que existen entre los dos países que puede generar una psicosis, o que al venir acá me agarrarán a piedrazos y no fue así“, explicó.

Y por último, destacó que “mi familia está muy a gusto y muy agradecida por el cariño que no ha sido obligatorio, sino paulatino, por el trabajo que he realizado. Como es sincero lo mío también es sincero el agradecimiento a la hinchada“.