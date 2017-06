Los seleccionados de la Roja que se pelean un lugar en la Copa Confederaciones

Chile se enfrenta este viernes a Burkina Faso, en su despedida del país antes de viajar a Europa para enfrentar la Copa Confederaciones de Rusia 2017, donde representará a Sudamérica como campeón de este continente.

Sin embargo, pese a ser un amistoso, hay varios elementos que se van a jugar una “final” ante los africanos en el Estadio Nacional (20:30 horas) buscando un lugar en la nómina de 23 futbolistas que van a disputar el torneo en Rusia.

Se asume que Juan Antonio Pizzi tiene prácticamente decidido el plantel que viajará a territorio ruso, pero aún así hay nombres que se jugarán todo por convencer al seleccionador a último momento, dentro de los 28 que quedan tras la deserción del lesionado Nicolás Castillo.

Dentro de ese grupo de confirmados están Claudio Bravo, Johnny Herrera y Cristopher Toselli (arqueros); Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Jean Beausejour, Paulo Díaz y Eugenio Mena (defensas); Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Pedro Pablo Hernández, Felipe Gutiérrez y Francisco Silva (volantes); Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y José Pedro Fuenzalida (atacantes).

Publimetro.cl

A continuación analizamos los jugadores que lucharán por los últimos cinco cupos en la lista de 23.

Enzo Roco: El zaguero del Cruz Azul parece un fijo de Pizzi, de hecho tuvo apariciones como titular en las Clasificatorias en 2016 cuando no estuvo el suspendido Gary Medel. Sin embargo, el nivel de Guillermo Maripán en el último año y su actuación en la China Cup ganaron la atención del Macanudo. Si el DT decide llevar a solo un defensa entre él y el cruzado, puede perder su lugar.

Guillermo Maripán: Uno que puja por un lugar en los 23. El defensor de la UC es del gusto de Pizzi y de llevar a otros dos zagueros tiene su cupo asegurado. Sin embargo, en caso de llevar solo a uno, deberá luchar con Roco. Ante Burkina Faso tendría su oportunidad de oro ya que iría como titular y se jugará todo para convencer al entrenador.

Leonardo Valencia: El volante de Palestino puede ocupar varias posiciones en el campo de juego y eso lo tiene prácticamente dentro de la lista de 23. Pizzi lo utilizó en algunos pleitos de Clasificatorias y confía en su juego. Ante los africanos tendrá minutos y su gran opción de mostrarse tras haber jugado a buen nivel en la China Cup.

Edson Puch: Regresa a la convocatoria tras no ser considerado en la última doble fecha clasificatoria. Tras su espectacular Copa América Centenario, el delantero del Necaxa no volvió a brillar en la Roja y perdió importancia en el equipo. Ahora regresa a luchar por un lugar y ante los africanos podrá mostrar su juego para que Pizzi apruebe su lugar entre los 23.

Felipe Mora: Con la salida del lesionado Castillo y la ausencia de Esteban Paredes, el actual goleador del fútbol chileno parece tener un cupo seguro en la nómina final para la Confederaciones. De hecho, ante Burkina Faso apunta a titular y tiene todo el respaldo de Pizzi. De tener una buena actuación, incluso podría pelear un cupo en el once cuando estén todos disponibles.

Ángelo Sagal: El ariete de Huachipato ya dio que hablar en la China Cup, anotando el gol del título ante Islandia. El delantero le da muchas variantes a Pizzi, que pese a lo tiene en un segundo escalón de considerados, podría sorprender a último instante, especialmente por la ausencia de Castillo. Este viernes tendrá que jugársela para conseguir un boleto rumbo a Rusia.

Martín Rodríguez: El delantero del Cruz Azul de México no ha podido hacerse de un lugar en el equipo. No pudo ir a la China Cup por su traspaso a México y en la última fecha doble no tuvo acción, pese a que fue nominado. Ahora tendrá la última oportunidad de exhibir sus argumentos ante Burkina Faso, pero su opción es complicada.

César Pinares: El volante de Unión Española asoma como uno de los que menos opción tiene de conseguir un cupo entre los 23. Pizzi lo consideró por su buena China Cup y por su ductilidad en la zona media, sin embargo hay varios nombres del extranjero que le sacan ventaja y tiene complicada su presencia en Rusia.

Casos especiales: Yerko Leiva y Gabriel Suazo fueron llamados por Macanudo para adquirir experiencia junto al elenco adulto, tras su paso por la Selección Sub 20 que jugó el Sudamericano de Ecuador en enero y por su actuación en sus clubes durante el Clausura. Son apuestas a futuro y prácticamente no tienen lugar entre los 23.