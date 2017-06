La antigua dirigencia del Sifup no pudo respaldar 34 millones y deberán devolver el dinero

“Reconocemos que algunas de ellas (platas no respaldadas) no estaban dentro del reglamento y lo que tenemos que hacer es justificar dos años. Esto tiene que ver con la tesorería, sabemos qué tenemos para justificarlo, y prefiero hablar con los papeles“. Con estas palabras se defendió Julio Pastén, ex tesorero del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), el pasado 6 de abril, cuando decidió romper el silencio y se refirió al escándalo que provocó una auditoría realizada por la actual directiva a la gestión anterior, donde se encontraron 261 millones gastados que no tenían respaldo.

Luego del plazo que les dieron para acreditar los gastos, tanto Julio Pastén como Carlos Soto, ex presidente de la institución, presentaron las boletas correspondientes y este jueves, Gamadiel García, actual timonel del Sifup, confirmó que los antiguos dirigentes pudieron respaldar un 83% del total.

“Del total de los dineros, que eran 261.430.000 de pesos, y tras un trabajo duro que tuvo un costo emocional y familiar importante, se pudo respaldar un 83% de este monto. Tenemos, además, un monto alternativo, porque se tomó un criterio para las donaciones. Lógicamente después de dar o donar no se puede pedir a una persona natural una boleta o factura, por lo que se tomó como un monto alternativo que son 42 millones de pesos“, explicó García en una conferencia de prensa.

Para finalizar, el actual presidente del Sifup agradeció el trabajo realizado por Carlos Soto y Julio Pastén tras la polémica que significó la auditoría realizada en abril pasado y confirmó que el monto no respaldado en este nueva auditoría tendrá que ser devuelta en los próximos meses.

“Entre lo formal y lo alternativo da un total de 226 millones de pesos respaldado, por lo tanto sólo quedó sin respaldo un monto de 34.588.156. Me parece que es un monto muy inferior al monto que se entregó hace algunos meses y eso se debió al trabajo que realizó la directiva anterior”, concluyó.