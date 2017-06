En Tigres también condenan actitud de Edu Vargas y podría recibir sanción interna

El final de la postemporada de la liga mexicana está lleno de malas noticias para Tigres y no sólo sufrieron con la caída ante Chivas en la definición, sino que también quedaron expuestos a sanciones para tres de sus jugadores, entre los que se encuentra el chileno Eduardo Vargas, por sus respectivos berrinches tras perder ante los de Guadalajara.

El chileno, por ejemplo, arriesga una dura sanción de la Federación Mexicana de Fútbol por no querer recibir la medalla de subcampeón por parte de las autoridades. Pero el delantero no se quedó ahí con su enojo y luego, cuando finamente tomó la presea, se la retiró rápidamente muy molesto. . Los otros cuestionados son el argentino Nahuel Guzmán y el francés André-Pierre Gignac, quienes ni siquiera asistieron a la ceremonia. El caso del europeo es el más cuestionado por un confuso incidente con un periodista con el que habría tenido un encontrón.

Desde Tigres condenaron las actitudes de sus jugadores y analizan sanciones internas, tal como manifestó Miguel Ángel Garza, delegado deportivo de la institución: “Nosotros como institución no podemos permitir que se rompa ningún tipo de regla o de protocolo marcados por la Federación o por la institución, de ninguno de los jugadores es aceptable y de nosotros los directivos que sabemos cuál debe ser nuestro comportamiento y cuáles son las reglas. Si nosotros lo rompemos, estamos sujetos a las sanciones que tiene la misma Federación y nuestra institución”, señaló en conversación con Medio Tiempo, añadiendo que están tratando el tema a nivel de club y también con la federación.

Además, el directivo aseguró que comprenden la reacción de “calentura” de sus jugadores, aunque no los justificaron. “Hay veces que nos calienta leer o escribir algún comentario o mandamos escritos que no son los adecuados, que no quisiera justificar ni meterme a un punto específico de algo, pero hay que entender a las personas, hay que entender al jugador, el contexto completo”, explicó sobre la reacción de los jugadores en las redes sociales.