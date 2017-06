Yaya Touré seguirá defendiendo la camiseta del Manchester City hasta el 2018

AFP / El Gráfico Chile

Yaya Touré le quebró la mano al destino. Después de varios problemas con Pep Guardiola, el futbolista marfileño logró negociar con la dirigencia del Manchester City y finalmente renovó un año con el cuadro inglés. Por el momento, el jugador de 34 años estará ligado con el club hasta el 2018, es decir por una campaña más.

“Me dije que mi camino en el City no había terminado y cuando recibí una llamada de Txiki (Beguiristain, el director deportivo) y luego hablé con el entrenador me quedé muy contento“, afirmó el cuatro veces ganador del Balón de Oro africano, que llegó en 2010 a los Citizens.

Esta renovación era difícilmente imaginable cuando Guardiola sustituyó hace un año a Manuel Pellegrini y dejó pronto claro que no contaba mucho con Touré. Su agente llegó a criticar entonces duramente al técnico catalán, que exigió disculpas públicas a su jugador.

Incluso, el futbolista estuvo “cortado” por el entrenador español durante varios meses y recién volvió a jugar a fines de noviembre, cuando todo se solucionó con el catalán.

Con el City, Touré ha ganado varios títulos, entre ellos dos ligas inglesas (2012, 2014), y ha marcado 81 tantos en 299 partidos.