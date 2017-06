Juan Pablo Gómez se desmarca de la lesión de Felipe Mora: "No me puedo hacer cargo de algo que no cometí"

Felipe Mora recibió este viernes un golpe que lo derrumbó: el cuerpo técnico de la selección chilena confirmó que la lesión a la rodilla no evolucionó según lo planificado y quedó fuera de la nómina para la Copa Confederaciones en Rusia.

Con la baja confirmada del delantero, los hinchas de Universidad de Chile se volcaron a redes sociales para criticar duramente a Juan Pablo Gómez, quien hasta hace algunos días defendía los colores de San Luis de Quillota ¿El motivo? Los fanáticos lo indican como el culpable de lesionar al delantero azul en el último partido del Clausura, luego de una falta que le cometió en el minuto 68 del partido disputado el pasado 20 de mayo. Tras la infracción, Mora salió llorando de la cancha.

Sin embargo, aquella falta cometida por Gómez no fue la que lo dejó fuera de la Copa Confederaciones, sino que la molestia en la rodilla se produjo por una jugada con el capitán de San Luis, Daniel Vicencio, a quien el delantero fue a encarar mientras se retiraba.

Ante las infundadas críticas, el lateral habló con El Gráfico Chile para defenderse de los ataques y explicar que el propio Felipe Mora le dijo que el pisotón que le dio en el Estadio Nacional no fue el culpable de su lesión.

“Yo hablé con Felipe después del partido porque estaba muy interesado en preguntarle si es que realmente la lesión se le había provocado en nuestra jugada. Me aclaró la situación y me dijo que no se lesionó conmigo. No me puedo hacer cargo de una lesión que yo no cometí”, sostiene Gómez.

El ahora defensa de Unión Española, sostiene que “jamás me fui del estadio pensando que yo le había provocado esa lesión. De hecho, no fue tema en el equipo y la jugada pasó a segundo plano. Son jugadas de fútbol, ahora le pasó a Daniel Vicencio y también me ha pasado a mí. Felipe lo entiende así, pero cómo le hago entender eso a los hinchas“.

Para finalizar, Juan Pablo Gómez lamenta los insultos que ha recibido a través de redes sociales por su supuesta participación en la lesión de Mora. “Entiendo que los hinchas de la U me tilden de mala leche por cómo se ha dado la información a través de los medios, pero obviamente no lo comparto. El tiempo me dará la razón, jamás voy a tener la intención de lesionar a un compañero. Estoy con la conciencia absolutamente tranquila”, sentenció el lateral.