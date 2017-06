El Milan de Matías Fernández anuncia el fichaje de un promisorio mediocampista marfileño

La nueva versión del Milan va tomando forma. El conjunto donde milita el chileno Matías Fernández anunció a su segundo fichaje para la temporada 2017-2018 tras confirmar la contratación del mediocampista marfileño Franck Kessié.

El futbolista de 20 años llega al cuadro comandado por Vincenzo Montella en calidad de préstamo por los próximos dos años, con una obligación de compra por parte de los lombardos.

Cabe destacar que Kessié fue una de las grandes apariciones durante la última temporada de la Serie A de Italia. El joven volante fue uno de los pilares del Atalanta que culminó en el cuarto puesto de la tabla, lo que le dio boletos a la próxima Europa League.

En dicha campaña, el africano dijo presente en 30 encuentros, jugando 25 de titular y convirtiendo seis goles, siendo el tercer máximo anotador de su equipo.

En cuanto a sus características, el nuevo jugador del Milan se desempeña preferentemente como mediocampista de contención, aunque también puede actuar como defensor central o volante mixto.

El marfileño es el segundo refuerzo confirmado del gigante italiano en el presente mercado de fichajes. Anteriormente se había dado a conocer la contratación del defensa argentino Mateo Musacchio, procedente del Villarreal español.

#ACMilan signed @KessieFranck from @Atalanta_BC, on a two year loan with obligation to buy#weareacmilan pic.twitter.com/b9swANddxn

— AC Milan (@acmilan) June 2, 2017