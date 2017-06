Polémica en España: TV catalana lanza spot alentando a Juventus frente al Madrid por la final de Champions

En vísperas de la final de Liga de Campeones entre la Juventus y el Real Madrid, la televisión pública catalana tomó claramente partido por el equipo italiano en un anuncio publicitario que este viernes levantó numerosas críticas.

El anuncio de la final, este sábado en Cardiff, abre con una imagen de los jugadores del Madrid, archirrival del FC Barcelona, levantando el trofeo de una edición anterior.

A continuación desfilan imágenes del los jugadores juventinos, mientras una voz en off dice en catalán: “sólo hay once hombres capaces de evitar lo inevitable, once hombres preparados para cambiar el destino y hacer vivir una noche negra al todopoderoso conjunto blanco”.

El canal TV3 difundió este anuncio en pleno enfrentamiento entre el gobierno español y el ejecutivo regional.

Éste, controlado por independentistas, está decidido a convocar hacia septiembre un referéndum de autodeterminación, pero Madrid no deja de repetir que no lo permitirá por considerarlo ilegal e incompatible con la Constitución española.

Xavier García Albiol, líder del Partido Popular en Cataluña, no dudó en criticar el spot a través de Twitter: “No soy del @realmadrid pero ésto es el mejor ejemplo de la vergüenza en que se ha convertido @tv3cat“.