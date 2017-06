La Roja y la ANFP tendrían listo un acuerdo por los premios de la Copa Confederaciones

La ANFP y el plantel de jugadores de la selección chilena buscan cerrar un acuerdo por los premios que recibirán por su participación en la Copa Confederaciones, un suculento pozo que aumenta según la fase que se alcance.

Y al parecer ya habría humo blanco entre la mesa que encabeza Arturo Salah y el plantel que capitanea Claudio Bravo. Según El Mercurio los bonos a repatir serán por objetivos cumplidos, y no por partidos, tal como se había acordado con la dirigencia de Sergio Jadue.

Según trascendió, el plantel recibirá el 50% del total que obtenga por su participación en Rusia. Por ende, si el cuadro que dirige Juan Antonio Pizzi logra el título recibirá US$3,5 millones, de los 7 millones de dólares totales. La otra mitad irá a Quilín.

En cuántos a los dineros a repatir, la Copa Confederaciones repartirá US$ 5 millones al monarca y US$ 2 millones por participar. En tanto, el subcampeón se adjudicará US$ 4,5; el tercero US$ 3,5 millones; y el cuarto US$ 3 millones.