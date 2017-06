Un confiado Wenger cuenta con Alexis y Özil en Arsenal: "Se quedarán en el club"

Culminada la temporada 2016-2017, en Arsenal se han multiplicado los rumores sobre las posibles partidas de Alexis Sánchez y Mesut Özil. Pese a ser las dos máximas figuras del equipo y tener contrato hasta junio del próximo año, el terminar en el quinto puesto en la última edición de la Premier League, lo que sólo le entregó boletos a la Europa League, los llevaría a buscar nuevos y más competitivos rumbos.

Pero el director técnico del conjunto de Londres, Arsene Wenger, se muestra optimista sobre los casos de los dos mejores jugadores de su plantel, quienes son tentados por otros grandes de Europa y en el caso del tocopillano, por ejemplo, es seguido muy de cerca por Chelsea, Bayern Munich y Manchester City.

“Este verano, primero que todo, se quedarán en el club y ojalá podamos extender sus contratos“, declaró el francés en entrevista con beIN Sports al ser consultado por las eventuales salidas del Alexis y Özil.

“No se irán. No podemos debilitar el equipo y el club, hay que fortalecerlo“, remarcó, aunque también sostuvo que “si decididamente se quieren ir, hay que encontrar jugadores del mismo calibre. Por el momento no nos mentalizamos en perderlos, nos enfocamos en mantener a los jugadores para que el equipo esté unido”.

Alexis y Özil firmaron hasta junio de 2018 con Arsenal, por eso Wenger planteó que “cuando firmas un contrato te comprometes a dar lo mejor hasta el último día de tu contrato“, aseverando con un confiado y escueto “no” al momento de ser consultado si será un problema mantenerlos hasta el final de su vínculo.

En otra arista en materia de conformación de su plantel, el experimentado estratega indicó que en el presente mercado irán por “un máximo de tres fichajes”. Al mismo tiempo, el galo dejó en claro que “no podemos gastar tanto como muchos otros equipos, porque algunos tienen recursos básicamente ilimitados. No podemos gastar tanto dinero“.

En base a lo anteriormente expuesto, el técnico de los Gunners argumentó que “el dinero gastado no es garantía de éxito. Tenemos que ser claros sobre qué es un gran fichaje ¿Es para ti Rob Holding un gran fichaje? Un gran fichaje no está ligado con la cantidad de dinero gastado”.