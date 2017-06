Zidane se rinde ante CR7: "Si hubiera coincidido con Cristiano la estrella sería él"

El Gráfico Chile / EFE

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, elogió a Cristiano Ronaldo en la víspera de la final de la Champions League en Cardiff y aseguró que si hubiesen coincidido como jugadores en activo la estrella sería el portugués porque, destacó, lo más importante es “parar y meter”.

“Su hubiese coincidido Cristiano, él sería la gran estrella porque mete goles y eso es lo más importante en el fútbol: parar y meter“, afirmó el adiestrador francés sobre el luso.

En esa línea, el campeón como entrenador y jugador de la Champions los merengues agregó que “el mediocampo es un papel importante también, todas las posiciones lo son, pero lo más difícil es hacer un gol“.

“Puedes hacer un buen partido 80 minutos pero te meten gol al final y te dirán de todo, y lo que esperas de tu nueve es que marque gol y no es fácil. Yo jugaba bien al fútbol, pero no metía muchos goles, asistencias sí daba. Metí goles importantes, pero no muchos”, complementó entre risas.

Zidane destacó de Cristiano los valores que tiene como persona y la motivación como deportista que le convierte en líder natural, al manifestar que “al final Cristiano es una buena persona porque se preocupa de los demás, pero lo que destaco es lo que hace profesionalmente“.

“Todo el mundo ve que siempre quiere más, jugando en un entrenamiento quiere ganar y esto aporta al equipo siempre la mentalidad de ganar. Tiene una cosa dentro que le convierte en líder nato para los demás en el campo”, sentenció.