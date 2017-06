Del Potro cae con emoción ante Murray en lluviosa jornada de Roland Garros

“¡Delpo, Delpo!“, despidió el público de la Philippe Chatrier al argentino Juan Martín Del Potro, de regreso tras cinco años, después de que cayera este sábado en un duelo de casi tres horas ante el número 1 mundial Andy Murray.

En una séptima jornada en la que no se completaron los partidos de tercera ronda tras el primer aplazamiento por la lluvia, el argentino emocionó a los espectadores.

“Todo el mundo aprecia mi historia, estuve fuera mucho tiempo. Pienso que por eso me apoyan tanto. Me encantó lo que pasó en la pista“, dijo Del Potro, cuya carrera ha quedado marcada por las lesiones. Pasó dos años casi sin competir (2014 y 2015) y este año volvió a Roland Garros tras un lustro de ausencia.

En la pista Del Potro, con la derecha afinada pero sin la plenitud física para competir ante un portento como Murray, tuvo varias opciones de llevarse el primer y el segundo set, pero no las aprovechó. Acabó perdiendo 7-6, (10/8), 7-5 y 6-0.

“Jugó mucho mejor que yo en el primer set. Tuvo varias oportunidades para cerrarlo, incluso una doble falta en el ‘tie break’ en uno de sus puntos de set, es normal que estuviera frustrado“, señaló Murray.

Paris, je t'aime! ❤️ Thank you for the love, especially today. It was great to see you again 5 years later… See you, @rolandgarros! Merci! pic.twitter.com/Tm8BEpwO03

— Juan M. del Potro (@delpotrojuan) June 3, 2017