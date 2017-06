La humildad de Zidane: "Si me decían que iba a ganar esto como DT, nunca lo hubiera creído"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, es pura felicidad tras conquistar por segunda vez consecutiva el título de la UEFA Champions League, la tercera en su palmarés (ganó una como futbolista)

El francés se mostró orgulloso por este hecho, el cual aún no termina de sorprenderlo, ya que es entrenador de los merengues solamente desde enero de 2016 y ya ha conqusitado dos Orejonas.

“Hay que felicitar a todos los jugadores. Son todos muy buenos. Si me llegan a decir que iba a ganar todo eso como entrenador nunca me lo habría creído. Es una satisfacción, es impresionante lo que tengo todo. Y ahora toca disfrutar y descansar“, dijo Zizou en Antena 3, donde también confirmó que seguirá el año que viene al frente del Real Madrid: “No soy el mejor entrenador del mundo. Está claro que sigo, hay que pensar ya en el próximo año“.

“Estamos muy contentos, no es fácil conseguir cosas con este club, se hace con trabajo y con ilusión, con los jugadores que tenemos es algo espectacular lo que ha pasado este año“, sentenció.

En esa línea, Zidane consideró que el título de la Liga española lo hizo más feliz, ya que “es igual, es un día especial, pero La Liga ha sido el día más feliz de mi carrera, porque son 38 jornadas y ganarla en la última es tremendo“.

“Es un año para felicitar a todos los jugadores y a este club. Con los jugadores que tenemos ,trabajando se pueden conseguir cosas como esta“, agregó.