El paso a paso del "rockstar" Arturo Vidal ante Burkina Faso

De principio a fin, Arturo Vidal fue el dueño de la noche en el Estadio Nacional en el amistoso Chile-Burkina Faso, que sirvió para que la Roja se despidiera del país con un expresivo 3-0 antes del viaje a Europa para disputar la Copa Confederaciones Rusia 2017.

Es que el Rey se hizo notar desde que pisó el recinto de Ñuñoa hasta que se fue, en un período de cuatro horas y media en el que dejó pasar su huella de crack por el histórico recinto deportivo.

Así fue el paso a paso de la noche gloriosa de Vidal en el Nacional:

19:00 horas: Fue de los primeros en bajarse del bus de la Roja, saludó a todos los hinchas que lo ovacionaron cuando lo vieron pasar.

19:30 horas: Se confirma la oncena de la Roja con Vidal de titular y además con la novedad de que será el capitán por primera vez desde el arranque en un partido de la Selección.

19:50 horas: La Roja ingresa a la cancha para el calentamiento y el Rey se gana la mayoría de los aplausos del respetable. Él responde con aplausos.

20:15 horas: En los parlantes del estadio se da la formación de Chile y cuando suena el nombre de Arturo Vidal el Nacional se viene abajo. Idolatría total por el volante del Bayern Munich.

20:25 horas: Equipos a la cancha, Vidal encabeza a la Roja de Pizzi y junto con eso sus rivales lo miran como si fuera un ícono mundial.

20:35 horas: Terminan los himnos, el Rey saluda a todos sus oponentes que vuelven a sorprenderse con su presencia, quizás porque lo tenían al frente a uno que siempre miraban por televisión.

20:40 horas: El juez Diego Abal pita el inicio y Vidal comienza su faena de gloria en el Nacional ante Burkina Faso.

20:50 horas: Gol de Chile. Arturo Vidal define por abajo tras una gran jugada de Martín Rodríguez para el 1-0. Primera celebración del volante, que además mostró su nuevo tatuaje en el festejo, en el cual combina su mano sobre su rostro.

21:00 horas: Vidal mete un lujo y el Nacional se viene abajo. Los rivales miran con asombro y el chileno, como si nada, sigue corriendo y buscando como si fuera una “final”.

21:05 horas: Mete un pase profundo a Puch, que al final se pierde. Los presentes se convencen y algunos comentan ” Vidal está a otro nivel”.

21:25 horas: Termina el primer tiempo y tras la expulsión de un africano por una patada a Edson Puch, algunos corren a pedirle la camiseta a Vidal. Éste se la da a un rival y se retira de la cancha sin polera, pese al frío.

21:45 horas: Comienza el segundo tiempo, pese a que muchos pensaban que no seguiría jugando, Vidal volvió a la cancha y comenzó a correr como nunca.

21:58 horas: Cabezazo de Vidal que sacan de la línea, era el segundo y el astro sigue siendo el mejor de la cancha por escándalo.

22:05 horas: Habilita a Pinares y se junta con el Tucu Hernández. Pese a los cambios, el del Bayern sigue siendo el amo y señor de la cancha. Cada vez que toca la pelota, todo el estadio sabe que algo pasará.

22:15 horas: Goool de Chile. Vidal no falla dentro del área y marca el 2-0, pese a que estaba adelantado. Nueva ovación del Nacional para el Rey.

22:18 horas: Pizzi decide sacar al crack, ingresa el joven Yerko Leiva en su lugar. El Nacional aplaude de pie y grita “Vidaaaaaal, Vidaaaaaal”. Él aplaude al público y se va a sentar al banco de suplentes.

22:32 horas: Termina el partido. Chile gana 3-0, pero para Vidal la noche aún no termina. Los jugadores de Burkina Faso corren en masa a rodearlo para pedirle fotografías. Reflejo de su estampa mundial. Él accede sin problemas.

22:35 horas: Tras hablar con la televisión en el campo de juego, Vidal vuelve al camarín y ¡sorpresa!, un grupo del plantel de Burkina Faso vuelve a pedirle una fotografía antes de ingresar al vestuario. El Rey no sabe decir que no y continuó con la rutina antes de entrar a la ducha.

23:20 horas: Vidal aparece en la zona mixta y comienza a dialogar con los medios que lo esperaban. Es el último jugador de la Roja en salir del estadio, pero eso parece no importarle mucho.

23:25 horas: El volante no deja a nadie pendiente y habla con todos, incluso se da el lujo de bromear con una notera de un canal de cable internacional.

23:30 horas: Tras 10 minutos en la zona mixta, Vidal se va del lugar rumbo al descanso. No sin antes dejar claro que mantiene el “sueño y el hambre de ganar otro título” y también no picó en el juego de la comparación con Alexis Sánchez, que volvió al país pero a seguir de vacaciones. “De eso no hablo”, dijo a la pasada.

“Tengo muchas ganas de que comience el campeonato para ganar otra copa más, es algo muy soñado para el país ya que la Confederaciones es una copa que nunca habíamos jugado“, cerró.

Luego de cuatro horas y media, Vidal al fin dejó el Nacional. Con el deber cumplido, dejando en claro por qué es el crack que es y que todo el país idolatra. Una estampa llena de éxito y gloria, a la que espera añadir otro capítulo ganador en Rusia.