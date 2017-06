Trastienda del Nacional: El homenaje a Jara, los debuts y la noche del Rey marcaron la despedida de la Roja

Por Felipe Lagos y Javier Ríos

Felipe Mora fuera para no arriesgarlo

Este viernes la Selección anunció la salida de la convocatoria del goleador Felipe Mora. El delantero de la U no pudo superar una contusión que sufrió en el último partido del Clausura ante San Luis, la cual le impidió entrenar con normalidad y prefirieron no arriesgarlo. Eso sí, desde el cuerpo médico de la Roja contaron a El Gráfico Chile que su inconveniente no es tan grave y llegaría en condiciones para la pretemporada azul de cara al Transición.

Vidal, el Rey de la noche

Arturo Vidal fue la estrella de la noche. Fue capitán, fue el más ovacionado por la gente cuando dieron la formación del equipo en el estadio, marcó dos goles, le regaló su camiseta a un rival tras el entretiempo y se fue aplaudido de pie por todo el Nacional cuando fue sustituido.

No se llenó el Estadio Nacional

Era la gran ocasión para que el recinto de Ñuñoa estuviese lleno hasta las banderas, pero el amistoso no causó gran expectación. Es que, pese a que era la despedida de Chile de tierras nacionales antes del viaje a la Confederaciones, el rival, un equipo B de Burkina Faso, no era el esperado. Si a eso se le suman las bajas temperaturas, todo hacía indicar que el Nacional no se llenaría y así fue: 25 mil personas que dejaron vacíos en el recinto ñuñoíno.

Homenaje a Gonzalo Jara

Pese a que no jugó, ya que se recupera de una molestia, el defensor de la U fue protagonista de la noche. Antes del encuentro, recibió una placa por alcanzar hace unos meses los cien partidos con la Roja, por lo que recibió una placa con la camiseta enmarcada con el dorsal 100 y un “Gracias Gonzalo”.

Gonzalo Jara tuvo celebración en el Nacional / imagen: Photosport

Bravo y Vargas en palco

No estuvieron en cancha, pero si en el estadio. El capitán Claudio Bravo y el goleador Eduardo Vargas se hicieron presentes en Ñuñoa para ver a sus compañeros. También llegaron Eugenio Mena y Felipe Gutiérrez.

Debut de Gabriel Suazo y Yerko Leiva

El volante de Colo Colo y el de Universidad de Chile hicieron, ante Burkina Faso, su estreno en la selección adulta. El zurdo de los albos ya había sido sparring del equipo nacional en la Copa América Centenario, mientras que ambos participaron en el Sudamericano Sub 20 de Ecuador en enero.

Juveniles para completar el banco

Dos sorpresas tuvo la nómina de la Roja para el duelo con Burkina Faso. Juan Antonio Pizzi completó el banco de suplentes con los juveniles Cristóbal Campos (arquero, 18 años, Universidad de Chile) e Ignacio Tapia (defensa, 18 años, Huachipato). Una experiencia única para estos muchachos.

La ola entretuvo al público

Sobre el final del partido, pars calentar la fría noche, la gente del Nacional comenzó a hacer la tradicional “ola”. Un hecho que se veía hace mucho tiempo en un recinto chileno, el que terminó incluso con “oles”.