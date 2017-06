El argentino que seguiría Pizzi: "Voy a esperar si se da mi chance en la Albiceleste"

Mucho revuelo causó el interés del técnico de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, por el lateral izquierdo de San Lorenzo de Almagro, Gabriel Rojas. Su supuesta relación sanguínea con Chile, habría llamado la atención del DT para contar con él en la Roja a futuro.

Pese a eso, el propio Rojas desmintió tener padres chilenos y que agradece el interés por la Roja, pero que él esperará a un posible llamado de Jorge Sampaoli en la selección de Argentina, al menos, hasta los 27 años.

“Hace una semana, la jefa de prensa de San Lorenzo me dijo que la habían llamado de la Selección chilena para que me preguntara qué familiares chilenos tenía yo, para ver si podía jugar por Chile (…) Mis papás no son chilenos, son argentinos. Sí tengo un tío chileno que está casado con la hermana de mi papá”, dijo Rojas a El Mercurio.

“Si no me convocan de aquí a los 27 años (en Argentina), ahí si me gustaría jugar por Chile. Es bueno saber que me están mirando de la Roja, eso me pone contento, pero voy a esperar si se da mi chance en la Albiceleste”, añadió.

Por otra parte, el lateral del Ciclón dijo que alentará a la Roja en la Copa Confederaciones 2017 por su gran juego, y por la cercanía con el defensor nacional, Paulo Díaz.

“Es motivante ver jugar a Chile. Tienen un gran equipo. Arturo Vidal es un crack, Alexis y Medel lo mismo. Voy a hinchar por Chile en la Copa Confederaciones porque también está mi amigo Paulo Díaz. Él me habla maravillas, me habla de una potencia”, sentenció.