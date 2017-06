Nicolás Castillo no se mueve de Pumas: "No queremos oír ofertas por él"

Los 11 partidos y los ocho goles que logró marcar Nicolás Castillo en el torneo mexicano, permitieron que la dirigencia de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México se encantara con el juego del delantero nacional.

Tanto así que el presidente del club, Rodrigo Ares de Parga, confirmó que Castillo no será parte del draft que inicia este lunes y que no se marchará de la institución a la que llegó a principios de este 2017.

“No voy ni a escuchar ofertas (por Castillo), no tiene ningún chance de salir de Pumas para un equipo mexicano; él tiene una cláusula de rescisión para el extranjero, no que creo que nadie en este momento la vaya a querer ejercer. Será el único por el cual no queremos oír ofertas“, sostuvo Parga en conferencia de prensa.

El timonel de los Pumas también se refirió a la lesión que sufre Castillo y que lo dejó incluso fuera de la nómina final de la Selección chilena para la Copa Confederaciones de Rusia.

“Está perfecto, simplemente necesita descansar la pierna y tener un tratamiento como el que está llevando. Va a estar al ciento por ciento al inicio del torneo“, dijo Parga quien intentó poner paños fríos a la situación médica del atacante chileno.

El chileno fue el segundo máximo anotador del Torneo de Clausura azteca, en el cual el elenco universitario no pudo avanzar a los playoffs.