Terrible: ex seleccionado marfileño murió en un entrenamiento en China

El internacional marfileño Cheik Tioté, jugador del Beijing Enterprises, falleció este lunes tras sufrir un desmayo durante un entrenamiento, según informó el Newcastle United, club en el que el centrocampista militó hasta el pasado mes de febrero.

Tioté, de 30 años, se desmayó durante un entrenamiento y, aunque fue trasladado con urgencia a un centro hospitalario, falleció este lunes .

El mediocampista marfileño, integrante de la selección de Costa de Marfil que se proclamó campeona de África en 2015, recaló el pasado mes de febrero en el Beijing Enterprises, conjunto de la Superliga China, tras militar desde el año 2010 en el Newcastle inglés.

Además, Tioté disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 con su país, donde en ambos quedaron eliminados en la fase grupal. Fue 52 veces internacional y comenzó su carrera europea en el Anderlecht, antes de ser traspasado al Twente en 2008.

El jugador, que llegó al Newcastle en 2010 procedente del FC Twente holandés, jugó 161 partidos con el equipo inglés, con el que marcó un gol.

“Con gran tristeza me he enterado esta tarde de la muerte de Cheick. Durante el tiempo que le conocí, fue un verdadero profesional, dedicado y, sobre todo, un gran hombre. Nuestros corazones están con su familia y amigos en un momento tan triste”, dijo Rafa Benítez, entrenador de Newcastle y quien dirigió al jugador durante su paso por Inglaterra.

We are devastated to have learnt of the tragic passing of former Newcastle United midfielder Cheick Tioté in China today. #NUFC pic.twitter.com/PCrIEUyugv

— Newcastle United FC (@NUFC) June 5, 2017