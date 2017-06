La sinceridad de Carlos Soto: "No tengo idea cómo pagaremos los 34 millones"

El ex presidente del Sifup, Carlos Soto, dio su primera entrevista después del escándalo que afectó al gremio cuando una auditoría reveló graves irregularidades financieras y administrativas durante el mandato del ex defensor.

En conversación con La Tercera, Soto revela el drama que enfrenta tras la polémica. “No tengo idea qué se hará, cómo pagaremos esos 34 millones. Para mí fue tan duro esto que apenas terminó el jueves, necesito abocarme a mi ámbito personal, familiar y laboral. No tengo indemnización para pensar durante un tiempo a qué me dedicaré. Quiero buscar qué hacer con mi vida. Debo buscar trabajo, seguir viviendo y pagando dividendos”, confesó.

Y aclaró: “Hubo un desorden administrativo contable, pero no hubo malversación o dolo. Tuvimos problemas porque hicimos una remodelación en la casa del Sifup y estuvimos casi un año funcionando en otro lado. Estoy seguro que ahí se perdió mucha documentación”.

A causa del millonario desorden económico, el gremialista asegura que “fuimos vapuleados y ahí es cuando cuestionas todo lo que has hecho. Utilizamos recursos en beneficios de los jugadores, pero nadie esperaba que terminara así”.