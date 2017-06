Pablo Guede: "Obtener el título hubiera maquillado un montón de errores que se cometieron"

“Todavía dura la pena por el campeonato que se nos fue… Es una cuestión de que no podés dormir”, confiesa el entrenador de Colo Colo, Pablo Guede. A poco más de dos semanas desde el título del Clausura 2017 ganado por la Universidad de Chile, el técnico de los albos confesó sus errores en el torneo y lo que prepara para el Transición 2017.

“El tema de las lesiones fue muy importante. Sí, Marcos Bolados se nos rompió. ¿Pero el resto? Lesiones no controladas. Meza tuvo un esguince de rodilla…. Con lo de Zaldivia no se puede hacer nada, con lo de Villar tampoco y con lo de Rivero, que tuvo una enfermedad, menos. Obtener el título hubiera maquillado o tapado un montón de errores que se cometieron”, apuntó Guede a El Mercurio.

“Todo suena a excusa. Y una vez que perdés no podés poner excusas. No me gusta. Perdí ya está. El máximo responsable como cabeza de grupo soy yo”, reconoce el entrenador de los albos, quien además descarta que los líos dirigenciales hayan afectado en su gestión durante el campeonato anterior.

“A mí no me repercute, al club. En su momento no me pronuncié e igual dijeron que me posicioné. Busca alguna declaración mía sobre ese tema. Pero el club somos todos: me repercute a mí, al gerente, al presidente, a los jugadores, a las categorías inferiores… A todos”, apunta.

El futuro de Guede

Por otra parte, el adiestrador del Cacique comienza a delinear lo que será el próximo campeonato donde no asegura una continuidad en Colo Colo si es que sigue su mala racha, habla de su renovación de contrato y también de los fichajes para el semestre venidero.

“No sabemos si voy a pasar de la cuarta fecha en el Transición. Si pierdo con Católica en la Supercopa y los tres primeros partidos del Transición, ¿vos crees que mi situación sería sostenible?… Nunca me quedé en ningún lado que no me quieran. Lo tengo claro. Pero también tengo claro lo que hablé con el club. Me fui de San Lorenzo por convicciones. Y si no puedo sacarle rendimiento a los jugadores como yo creo, no tendría ningún problema en irme”, apunta Guede.

“No me imagino más allá del 19. Jamás lo pienso. Es perder el tiempo. No me sirve pensar en uno o dos años, es imposible pensar eso en el fútbol. Le dije no a una renovación de tres años en Colo Colo, yo no la quise firmar, dije que no la iba a firmar. Si hubiera firmado el contrato, Colo Colo estaría enganchado conmigo tres años más, por ahí sin querer estarlo. Me queda un año más de contrato, hasta junio de 2018”, añadió el ex DT de Palestino.

“No puedo exigir, no soy quién. No es llegar y decir ‘quiero a Messi, tráiganme a Messi’. El club tiene un presupuesto, me tengo que adaptar a él. Sí tengo claro que si no vienen los jugadores que quiero, no voy a traer a nadie. Lo tiene claro Aníbal Mosa. Elaboramos un listado donde hay opciones 1, 2 y 3. Si no viene ninguno de esos, que no venga nadie”, cerró.