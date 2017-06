Pepe Rojas se queda sin técnico tras ascender a segunda división de España

El 27 de mayo pasado, el defensa chileno José “Pepe” Rojas se llenó de gloria al ascender a segunda división de España con el Lorca. Pero a pesar de ese tremendo logro, la dirigencia del cuadro europeo decidió golpear la mesa y dejar al plantel sin el técnico David Vidal quien no renovó su contrato con el club.

“Hoy se le ha comunicado al técnico David Vidal, cuyo contrato con el club finaliza a final de este mes de junio, que no seguirá al frente del banquillo del equipo la próxima temporada. Desde el club queremos darle las gracias por su trabajo y su profesionalidad durante el tiempo que ha estado con nosotros así como desearle toda la suerte del mundo”, afirmó el comunicado de prensa colgado en el sitio web del club.

La noticia no fue bien recibida por el técnico de 66 años quien en declaraciones a la radio Cope Galicia afirmó que a pesar de la información oficial, él todavía se siente técnico del club ascendido.

“No he recibido ningún comunicado. Me dijeron que si ascendía tenía un año más de contrato y quiero seguir trabajando. Me lo dijeron verbalmente, palabra de caballeros. Recurriré al Colegio de Entrenadores y me tendrán que dar la razón. Me siento molesto y pienso que no es normal, creo que debo seguir”, sentenció Vidal.