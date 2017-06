Samoa Joe dio el batacazo en la noche "heel" de Extreme Rules en la WWE

Samoa Joe dio el golpe a la cátedra en la WWE, al quedarse este domingo con el rótulo de retador número uno al título Universal que ostenta Brock Lesnar, al quedarse con el “main event” de Extreme Rules, PPV de RAW.

El poderoso Joe se empleó a fondo para derrotar en una lucha fatal de cinco esquinas a Finn Bálor, Roman Reigns, Bray Wyatt y Seth Rollins, en una noche llena de triunfos “heel”.

En un notable intercambio, al final fue Joe el que se quedó con la victoria, al aplicarle el “Coquina Clutch” a Bálor, forzando su desvanecimiento.

It was inevitable that things would break down between @SamoaJoe & @WWEBrayWyatt…

Oh, and @FinnBalor has a STEEL CHAIR! #ExtremeRules pic.twitter.com/YLpbC8NBQE

— WWE (@WWE) June 5, 2017