Ex entrenador del Ajax se convierte en el nuevo DT del Borussia Dortmund

El entrenador holandés Peter Bosz, que acaba de conducir al Ajax de Ámsterdam a la final de la UEFA Europa League, pero que no era la primera elección del Borussia Dortmund, sustituirá a Thomas Tuchel en el banquillo del club alemán, anunció este martes la entidad.

El ex mediocampista de 53 años “se compromete este martes por dos años, hasta el 30 de junio de 2019” con el BVB, que terminó tercero de la Bundesliga y disputará la Liga de Campeones la próxima temporada, precisa el club en un comunicado.

Tras haber jugado en Holanda, en Francia, en Japón y brevemente en Alemania, en Rostock, Peter Bosz tuvo un recorrido como entrenador atípico, comenzando en el equipo aficionado de Apeldoorn, antes de destacar entre 2013 y 2015 en el Vitesse Arnhem.

A sus órdenes, este club holandés satélite del Chelsea produjo un fútbol seductor al punto de que José Mourinho, entonces técnico de los Blues, predijo “una gran carrera en el futuro” a Bosz, que sucedió después a Frank de Boer en el Ajax.

Su filosofía de juego, ofensiva y de recuperación rápida del balón, corresponde a la del Borussia desde la era de Jürgen Klopp (2008-2015), teniendo además la costumbre de dar responsabilidades a los jóvenes jugadores.

“En caso de pérdida de balón, doy cinco segundos a mis jugadores para recuperarlo con el fin de efectuar una presión lo más alta posible“, afirmó el técnico en una entrevista.

Peter Bosz is the new BVB Head Coach. Contract will last until 2019. Further info in a press conference this afternoon. #welkomhier #bvb pic.twitter.com/us7FngPgXy

— Borussia Dortmund (@BVB) June 6, 2017