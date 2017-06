La lluvia aplazó los partidos de Nadal y Djokovic en Roland Garros

Los dos partidos de cuartos de final masculinos que estaban programados para el martes en Roland Garros, Rafael Nadal-Pablo Carreño Busta y Novak Djokovic-Dominic Thiem, fueron aplazados al miércoles debido a los retrasos motivados por la lluvia, informó la organización del torneo.

Los dos partidos debían jugarse a continuación de los dos primeros de los cuartos de final femeninos, que fueron interrumpidos por la lluvia hacia las 15:30 horas (9:30 horas de Chile).

Ante los sucesivos retrasos, la organización decidió su cancelación en el programa de este martes.

El miércoles ya estaban programados los otros dos duelos de los cuartos masculinos (Andy Murray-Kei Nishikori y Stan Wawrinka-Marin Cilic), así como los dos últimos cuartos femeninos (Caroline Garcia-Karolina Pliskova y Simona Halep-Elina Svitolina).

Los cuartos femeninos habían comenzado hacia las 14:15 locales (8:15 horas de Chile), pero una hora y cuarto más tarde tuvieron que ser interrumpidos por la lluvia, que continuó a ráfagas y con fuerte viento.

La lluvia, que condicionó especialmente el programa de la pasada edición de Roland Garros, había dado problemas el sábado por la tarde, obligando a interrumpir y aplazar varios partidos al domingo.

The men's quarterfinals have been cancelled for today. They will be played tomorrow. #RG17 pic.twitter.com/ZqVwE9Ny1A

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2017