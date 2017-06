Mundial 2022 en alerta: Crisis diplomática golpea a Qatar y Alemania no descarta boicot

Crisis total en el Golfo Pérsico. Una grave situación política atraviesa Qatar, luego de que Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes, Yemen y Egipto rompieran relaciones diplomáticas con Qatar al acusarla de “apoyar el terrorismo”.

En una crisis sin precedentes, Qatar se quedó prácticamente aislado y la situación se agravó económicamente luego de que seis compañías aéreas suspendieran sus vuelos desde o hacia Doha, su capital, así como la prohibición de sobrevolar sus territorios por compañías cataríes o las restricciones de los desplazamientos de personas.

La situación inmediatamente salpicó a la FIFA que se mostró en alerta ante el actual escenario que atraviesa el país organizador de la Copa del Mundo de 2022.

“Mantenemos contacto de forma regular con el comité organizador local de Catar 2022 y el Comité Supremo de Entrega y Legado sobre asuntos relacionados con la Copa del Mundo”, indicó la FIFA a través de un comunicado.

En tanto, Alemania no dudó en alzar la voz y dejar entrever que no descarta un boicot. “La comunidad del fútbol debería estar de acuerdo en que no se pueden jugar grandes torneos en países que apoyen activamente el terrorismo”, señaló Reinhard Grindel, presidente de la federación alemana de fútbol.