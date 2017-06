Ronaldo: "La gente se imagina mis fiestas, pero no saben lo buenas que eran"

Ronaldo Nazario es todo un emblema del fútbol. Sus goles, fintas, talento y múltiples títulos, jamás serán olvidados por un verdadero fanático del balompié. Por eso, en cada evento que reúne a históricos para jugar amistosos, el ex delantero brasileño es nombre puesto y el Corazón Classic Match, partido que reunirá a ex jugadores de Real Madrid y la Roma, no pudo ser la excepción.



Aprovechando esta instancia, el atacante concedió una distendida entrevista en el programa El Hormiguero de Antena3 y se refirió al amistoso que jugará el próximo domingo 11 de junio, donde participará unos minutos.

“Van a jugar grandes estrellas, como Raúl, Butragueño y yo, aunque esté pocos minutos porque me duele todo…menos las rodillas. Ahora juego al tenis”, aseguró el Fenómeno.

Pero Ronaldo no sólo se refirió al encuentro entre ex merengues y romanos, sino que también tuvo tiempo para repasar su larga trayectoria futbolística, destacando el título del Mundial que obtuvo en Corea y Japón 2002.

“(El día más feliz) es la final de Brasil contra Alemania, en Japón, que ganamos 2-0 y marqué los dos goles. No sólo por los goles y la victoria , sino porque dos años me había lesionado gravemente y me había perdido la final contra Francia, cuando Zizou, que tantas alegrías nos está dando ahora al madridismo, hizo dos goles”, aseguró.

Y si el Fenómeno es recordado por su habilidad futbolística, también lo es por sus comentadas fiestas. En su estilo, el delantero se lo tomó con humor y señaló que “algunos recuerdan mis fiestas más que mis goles. La gente se las imagina, pero no saben los buenas que eran… Cuando eres joven haces estas cosas. El presidente Florentino Pérez, que lo está haciendo de cine y es el nuevo Santiago Bernabéu, un día me dijo ‘¿por qué no te quedas en casa?, mira Figo…’ y yo le dije ‘presi, si yo tuviera la mujer que tiene Figo…”, añadió Ronaldo.

Por último, el ex ‘9’ del Scratch se refirió a su futuro profesional, descartando, por el momento, ser entrenador como su amigo Zinedine Zidane, al que aprovechó de elogiar por su momento en Real Madrid.

“Por ahora, no. Tengo un trauma de haber viajado mucho durante más de 20 años en el fútbol, y además aguantar a 25 o 30 técnicos, cada uno de una manera, es un lío. Fíjate Zidane, lo bien que ha gestionado el vestuario y el equipo, con dos Champions.. Ahora la duda es saber si es mejor como jugador o como entrenador”, cerró.