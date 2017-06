La seguridad de Nicolás Castillo: "Tengo mucha confianza en que puedo ser el '9' de la Roja"

La Copa Confederaciones de Rusia era la gran oportunidad de Nicolás Castillo para mostrarse en la Selección nacional. Pero a pesar de todo el trabajo que realiz´po el delantero junto con el cuerpo médico de la Roja, el ex goleador de Universidad Católica no pudo superar una lesión al tobillo que lo marginó finalmente del campeonato.

“Desde que llegué de México no he parado de hacer terapia, voy dos veces al día al kinesiologo. No sabría decir el tiempo de recuperación; es una lesión muy complicada que va dentro del tobillo por lo que solo necesita descanso. Por esa razón se tomó la decisión de no viajar”, afirmó el jugador nacional.

En contacto con Fox Sports, el delantero de los Pumas de la Universidad Autónoma Nacional de México también analizó el trabajo de Juan Antonio Pizzi en la Roja, en la que tiene toda la esperanza de ser nominado para la próxima fecha eliminatoria ante Paraguay y Bolivia, tras superar la molestia que lo sacó del certamen planetario.

“Tengo mucha confianza en que puedo ser el ‘9’ de Chile. Al profe lo conozco desde los nueve años y sé lo que quiere, lo que juega su equipo. Uno siempre piensa en los delanteros que pasaron por la selección, como Chupete Suazo que es incomparable. Uno siempre trata de hacer lo mejor posible”, sentenció el delantero.

Para finalizar, Castillo relevó la forma en que le gusta posicionarse en la cancha cuando defiende la camiseta de Chile o también la del conjunto del Club Universidad.

“La verdad es que me gusta ser el referente y estar sólo en el área con compañeros por las orillas. Para Perú por ejemplo tenía a Edu y Alexis y eso me ayudó mucho. Ellos también aprovecharon mucho cuando me recogía y quedaban espacios”, concluyó.