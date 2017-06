La U sigue al peruano Edison Flores para reforzarse de cara al próximo semestre

La Universidad de Chile sigue en su receso por las vacaciones de fin de temporada, pero en Azul Azul trabajan rápidamente para poder cerrar los fichajes conversados con el técnico Guillermo Hoyos para potenciar el equipo universitario.

El entrenador de los azules, junto con la comisión de fútbol del club, acordaron que sería necesario traer por lo menos dos hombres para el ataque, un volante y un defensor central, siempre y cuando ningún jugador del plantel abandone la U.

Para eso, varios nombres han sido los que han sonado para reforzar la ofensiva de los azules, entre los que destacan Angelo Sagal, Francisco Arancibia y Diego Churín. Sin embargo, esos no son todos los jugadores que podrían arribar al Centro Deportivo Azul, sino que también está en carpeta el nombre del seleccionado peruano Edson Flores.

Según confirmaron desde la concesionaria a El Gráfico Chile, desde la temporada pasada que están siguiendo al actual puntero izquierdo del Aalborg BK de Dinamarca, y que también analizan hacer una oferta por él durante los próximos días.

Flores celebra su gol a Chile jugando por Perú / AFP

Los pro y contra

Ante la posibilidad, el propio Flores dijo no conocer el interés formal desde la U, pero reconoció que está “abierto” a nuevas posibilidades en su futuro, pensando también la difícil temporada que ha vivido en el fútbol danés.

“Yo estoy abierto a todo lo bueno que puede venir para mí. No sé absolutamente nada de un nuevo equipo. Yo me enfoco en la Selección y mi club, hasta donde sé voy a hacer pretemporada con Aalborg”, aseguró Flores.

“He tenido muchos problemas de lesiones y eso me ha marginado de muchos partidos y también ha influido en la temporada que he tenido, no ha sido buena, tampoco para mi equipo, no hemos logrado los objetivos que queríamos. El frío allá es muy fuerte“, añadió el futbolista de 23 años.

La principal traba para su fichaje, eso sí, radica en el alto precio que pagó su actual equipo por él (1 millón de euros), lo que obligaría a un préstamo por seis meses o un año por su la totalidad de su carta.

No obstante, debido a su difícil última temporada, el sitio especializado Transfermarkt señaló que el valor de mercado de Flores ha bajado y por eso está tasado en sólo $500 mil euros, un precio más abordable en el CDA.