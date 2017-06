Diego Churín e interés de la U: "Sería un una linda oportunidad"

Diego Churín venía siendo uno de los jugadores más importantes de Unión Española, siendo 2016 su mejor año con los rojos. El delantero, cuyo pase pertenece a Universidad de Concepción, es pretendido por Universidad de Chile para el segundo semestre.

Y en su regreso de las vacaciones, el jugador reconoció que sería un lindo desafío fichar en el actual campeón del fútbol chileno.

“Veremos que hay de cierto (en el interés). Sé que el técnico (Guillermo Hoyos) ha hablado de mí y que Ronald (Fuentes) me conoce de Universidad de Concepción”, dijo Churín a radio Cooperativa.

“Obvio que me interesaría, no le cierro las puertas a nada. Siempre que sea para crecer profesionalmente, por lo que sería una linda oportunidad. Es el último campeón, sería un lindo desafío”, agregó el delantero.

Para finalizar, el jugador aseguró que desconoce los interés de otros elencos por ficharlo. “Hoy hablaré con mi representante. El me dirá si ha hablado con la gente de la U. de Conce y si hay ofertas. Por el momento no sé nada concreto, más allá de lo que he leído en la prensa”.

Además de su seguido por los azules, desde el fútbol mexicano se habían interesado en el ex atacante de Curicó Unido.