Huachipato anuncia a César Vigevani como su nuevo director técnico

Tras concretar el arribo de cinco refuerzos, Huachipato confirmó la contratación de su nuevo director técnico. Se trata del argentino César Vigevani, quien durante el último semestre estuvo a cargo del plantel de honor de Unión San Felipe en la Primera B.

De 42 años, el nuevo entrenador acerero tomará el puesto que quedó vacante tras la salida de Miguel Ponce, quien no recibió una oferta para renovar en Talcahuano, tras finalizar su contrato al término del Clausura. El Chueco continuaría su carrera en las inferiores de la U.

Sobre su llegada al elenco de la Octava Región, Vigevani expresó que “estoy muy contento porque me gusta el proyecto, la idea y la visión que me presentaron respecto al club. Eso me entusiasmó para asumir en Huachipato. Iniciaré una nueva etapa, muy motivado por lo que podemos lograr acá”.

Sobre su forma de trabajo, el transandino avisó que “la idea es ser un equipo protagonista siempre, tanto de local como de visitante. Nuestro equipo va a proponer una idea, con variantes ofensivas y con solidaridad a recuperar el balón. Se trabaja mucho la posesión y la posición, para formar una identidad de equipo. El sistema lo podemos varias, pero la identidad no”.

El sucesor de Ponce en el CAP comenzó su carrera como adiestrador en River Plate en Ecuador, donde estuvo entre 2008 y 2010. Posteriormente tomó las riendas de LDU de Portoviejo (2011 y 2014), Imabura SC (2012), Mushuc Runa (2013-2014), todos ellos en suelo ecuatoriano.

En 2015 hizo su arribo a Chile, cuando tomó por primera vez la banca de San Felipe. Tras su primera etapa en la Quinta Región, se hizo cargo de Cobreloa (2015-2016), para después volver al Valle del Aconcagua durante el primer semestre de 2017.

Vigaveni se suma a los jugadores Eric Ahumada, Mathías López, Matías Ramírez, Juan Córdova y Joaquín Verdugo como rostros nuevos de un Huachipato que sufrió las bajas de Víctor Dávila, Carlos González, Andrés Robles, Martín Molini, Vicente Gatica, Juan Méndez y Ricardo González.