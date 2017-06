La emoción del Total TP Race by Dunlop sigue en Codegua

Este sábado, a las 10:30 horas, comenzarán a rugir nuevamente los motores para iniciar la 4ª fecha del Total TP Race by Dunlop 2017, donde luego del incidente de incumplimiento técnico por parte del piloto Andrés Naranjo en la pasada jornada, volverá a luchar por el liderato del torneo en el Autódromo Internacional Codegua, contra el actual puntero de la competencia, Víctor Márquez.

Luego de las polémicas, Andrés Naranjo habló del incidente, y comentó que se encuentra a la espera que la federación entregue un veredicto sobre lo ocurrido la pasada fecha, asegurando que “se cometió un error de procedimiento con la apelación mía y la de Patricio (también castigado) luego de la descalificación técnica, por lo mismo la Fadech resolverá y comunicará si realmente fue justa o no nuestra descalificación”.

Sobre los problemas que han pasado en la última fecha con los integrantes del equipo Melhuish Racing, Andrés Naranjo comenta con seguridad que “esperamos ganar y quedarnos con los dos títulos al igual que el año pasado, donde ganamos el título individual y también el de escuderías”.

El piloto de Mini y actual líder de la competición, Víctor Márquez, se refiere al incumplimiento de sus contrincantes donde comentó que “espero que los Naranjo hayan mejorado sus autos en términos de cumplimientos técnicos que se encuentran en el reglamento, para que así no vuelvan a tener problemas que afecten a toda la categoría”.

En cuanto a lo que ocurrirá en la próxima fecha del Total TP Race by Dunlop, Márquez cree que no hay nada dicho y que no hay que gritar victoria antes de tiempo, ya que “llevamos recién un tercio del campeonato y queda mucho por delante. Esto se acaba cuando se baja la bandera y no antes. Por ahora mi único objetivo es hacer podio en esta fecha para seguir sumando puntos y así lograr algo más grande”.

Van por la victoria

Dentro de la categoría TP Race correrán 22 pilotos de 9 escuderías diferentes, donde se encuentra el Team Moto Ago Racing del actual puntero Víctor Márquez, pero que hoy brilla en el segundo puesto del ranking de escuderías del campeonato por tan solo un punto por debajo de Citröen Racing by Tobero, equipo que hoy es liderado por Rodrigo Hernando y Maurizio Bustos (segundo y tercer lugar de la tabla general).

Además, también se estará corriendo en paralelo la categoría de Turismo 2.000 que llega en esta fecha con una participación inédita en la categoría, participando con 20 autos que correrán en la VI región este fin de semana, para competir contra el líder de la tabla, Víctor Cornejo, quien se mantiene a tan solo 9 puntos de Hernán Rodríguez, quien fue marginado en la fecha anterior producto de exceder los límites de volumen establecidos por el recinto.

Además de esto, la Ilustre Municipalidad de Codegua estará presente en esta ocasión como patrocinadora del evento, donde la alcaldesa Ana María Silva formará parte de las autoridades que participará de la premiación de la cuarta fecha. El Total TP Race by Dunlop será transmitido en vivo y en directo por el Canal del Deporte Olímpico a través de las pantallas de CDO Premium y CDO Play el día sábado 10 de junio a partir de las 10:30 horas.