Esperan a la Marea Roja: Chilenos podrán entrar gratis al amistoso con Rusia

Rusia comienza a palpitar la Copa Confederaciones con la selección de Chile como uno de sus principales atractivos, en su calidad de campeón de la Copa América y por sus grandes figuras mundiales, con Arturo Vidal y Alexis Sánchez a la cabeza. Por eso prepararon una sorpresa para todos los fanáticos que asistan al Arena CSKA.

Aprovechando la expectación de tener a La Roja en el país euroasiático, los organizadores del amistoso que se disputará el próximo viernes (12:00 horas) comenzaron a promocionar el duelo y de paso dar una gran noticia para los chilenos residentes en Moscú, que podrán entrar gratis al estadio para alentar al cuadro de Juan Antonio Pizzi.

Russian Football Union just announced that the Chileans who live in Moscow may attend the friendly game on 9 June at #CSKA Arena for free pic.twitter.com/iFkAeG9k48

— PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) June 7, 2017