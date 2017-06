Pellegrini y su estadía en China: "Tuvimos que formar un club que no tenía nada"

En septiembre Manuel Pellegrini cumplirá un año como entrenador del Hebei Fortune de China, cuadro al que tiene ubicado actualmente en el tercer lugar de la Superliga de ese país.

Pese a esa buena ubicación en la tabla, el técnico chileno ha tenido una temporada complicada en Asia, según lo contado sobre sus primeros meses en la banca del conjunto asiático, club que poco a poco ha ido potenciando.

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Es una experiencia deportiva y cultural dentro de lo que yo esperaba. Tuvimos que formar un club que no tenía nada, ni vestuario ni cancha. Estamos logrando hacer un equipo que está bastante competitivo”, reconoció el estratego criollo en una entrevista del ex presidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, difundida por TVN.

“En la parte personal conocer una cultura distinta, milenaria, a través del fútbol y también de viajes personales, primero China y después Asia. Rescato cosas de las que había oído siempre, pero no había tenido la oportunidad de venir a verlas, desde la muralla hasta muchos templos. Ha sido muy entretenido desde el punto de vista personal”, añadió.

Por otra parte, y hablando principalmente sobre el desarrollo del fútbol chino, el Ingeniero entregó un diagnóstico a muy largo plazo sobre su explosión real.

“Conociendo la manera de pensar de los chinos, se van a demorar unos 30 ó 40 años en sacar el fútbol, pero este va a ser un fútbol muy competitivo”, apuntó el ex DT del Real Madrid.

Por último, el ex DT del Manchester City admitió: “No manejo acá, porque es bastante complicado y peligroso. Era más fácil en Inglaterra, a pesar de que era al revés. Es la primera vez que no manejo. Es muy difícil, mucha gente, mucho tráfico, muchas bicicletas, peatones que están permanentemente cruzándose. No tengo ganas de tener un accidente”.