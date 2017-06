La UC traza fechas y no se apura en materia de refuerzos

Tal como lo ha hecho en los últimos períodos de fichajes, Universidad Católica no se tomará mayores apuros en cuanto a la conformación de su plantel para el segundo semestre de 2017. En Las Condes se trazaron fechas, pero también dejaron en claro que cuentan con un importante margen para concretar las renovaciones que se están negociando, como también la llegada de rostros nuevos.

“Nosotros siempre tratamos de tener definiciones al comienzo de la pretemporada, pero eso a veces no siempre es posible, hay situaciones que complican, por ejemplo al torneo argentino aún le quedan un par de fechas o hay algunos jugadores que están participando en torneos en el extranjero. Lo ideal es que el 19 de junio, cuando el plantel vuelve de vacaciones, esté definido el tema refuerzos“, estableció el presidente de Cruzados, Juan Tagle.

Eso sí, el propio mandamás de la concesionaria de la precordillera dejó en claro que cuentan con un margen de tiempo que va más allá del día del retorno a los trabajos del plantel y aseguró que “de todas maneras, nuestro primer desafío por Copa Chile será el 9 o el 15 de julio y después tenemos la Supercopa, entonces tenemos algo de tiempo“.

En cuanto a las tratativas en curso por renovar a los jugadores que terminan sus contratos a mediados de año, el timonel de la UC señaló que “están bien encaminadas, hemos tenido progresos y esperamos tener noticias pronto de eso“. En esa línea, Tagle sostuvo que “yo espero que tengamos novedades positivas respecto de Ricardo Noir y Enzo Kalinski, ellos ya conocen bien nuestras propuestas y estamos esperando una respuesta final”.

Caso especial es el de Milovan Mirosevic. Sobre el ídolo de la UC, el abogado de profesión planteó que “nosotros le hicimos un planteamiento. Él tiene la palabra ahora, tiene que definir qué quiere hacer, si quiere seguir este semestre que le hemos ofrecido o ver si tiene otra opción. Él está de vacaciones ahora, lo está meditando con su familia y con sus cercanos y esperamos que nos diga pronto su situación”.

Consultado por las negociaciones con el defensa de Huachipato Omar Merlo, el presidente de Cruzados prefirió no comentar mayores detalles, al declarar que “no me refiero a potenciales nombres, porque eso siempre complica las negociaciones. Hay distintos nombres en las posiciones que estamos evaluando, pero no me voy a referir a ningún nombre en específico”.